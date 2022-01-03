2022/01/03 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، القبض على مسافر قدم جواز سفر مزور في مطار بغداد الدولي.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على مسافر كان يروم السفر عبر الخطوط التركية المتوجهة الى الدنمارك وقد قدم جواز دنماركي الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي الذين شكو به وارسلوه الى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والذي بدوره اكد بان الجواز الدنماركي مزور وغير اصولي".

وأشار البيان إلى إنه "تم اجراء اللازم واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتم احالته الى القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمزور في مطار بغداد الدولي – عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمزور في مطار بغداد الدولي – عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).