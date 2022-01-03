هل صحيح أن الأطفال لا يحتاجون للقاح الإنفلونزا؟ إليكم الحقيقة حول بعض الخرافات الشائعة

2022/01/03 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى الكثير من الناس مفاهيم خاطئة حول لقاح الإنفلونزا وما يمكن أن يفعله.على سبيل المثال، يعتقد بعض الناس أن الأطفال لا يحتاجون إلى التطعيم وأن تلقي لقاح الإنفلونزا قد يتسبب في بعض الأحيان في الإصابة بالإنفلونزا.إليكم الحقيقة حول بعض الأساطير الشائعة حول لقاح الإنفلونزا

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