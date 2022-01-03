مجلس الدفاع يعقد أولى جلسات العام الحالي ويبحث ’ترقية الضباط’

2022/01/03 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ترأس وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الاثنين، جلسة مجلس الدفاع الأولى للعام الجاري 2022 والخاصة بترقية الضباط.

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وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، إن "الوزير سعدون ترأس في مقر الوزارة اليوم جلسة مجلس الدفاع الأولى الخاصة بجدول ترقية ضباط الوزارة من مستحقي الترقية في جدول ٦ كانون الثاني 2022".

وبحسب البيان "حضر الجلسة رئيس أركان الجيش والأمين العام للوزارة ومعاونو رئيس الأركان وقادة الأسلحة والصنوف".

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