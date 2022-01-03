العراق.. الانواء الجوية تنشر خارطة الامطار والثلوج في هذه المناطق

2022/01/03 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الاثنين، الى تساط الامطار في اماكن متفرقة من البلاد، ومن المتوقع ان درجات الحرارة.

وذكر بيان لهيئة الأنواء الجوية تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة يتحسن تدريجيا كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة يتحسن تدريجيا كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم الاربعاء سيكون غائما جزئيا يتحسن تدريجيا كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض القطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وتابع، ان "طقس البلاد ليوم الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا عن اليوم السابق بعموم البلاد".

ولفت البيان، الى أن "الطقس ليوم الجمعة المقبل سيكون بين صحوا الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا في جميع مناطق البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الشمالي والجنوبي من البلاد".

N.A

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