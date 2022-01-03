القضاء يصدق اعترافات 9 ضباط و3 منتسبين ومخبر عن جريمة قتل عائلة في بابل

2022/01/03 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صدَّقت محكمة تحقيق الحلَّة، اليوم الاثنين، اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قاضي التحقيق المختص صدق أقوال 13 متهماً من بينهم 9 ضباط و 3 منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى …

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