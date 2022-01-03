محافظ الديوانية يزف بشرى سارة لموظفي عقود أربعة دوائر

2022/01/03 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

زف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الاثنين، البشرى لموظفي العقود ضمن القرار 315 ضمن موظفي أربعة عقود

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