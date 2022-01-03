2022/01/03 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على مسافر كان يروم السفر عبر الخطوط التركية المتوجهة الى الدنمارك بجواز مزور.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "من خلال المتابعه المستمرة والعمل المتواصل من قبل ضباط ومنتسبي قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي على مدار 24 ساعة ليلاً ونهاراً ، ومن اجل رفع اسم وزارة الداخلية بين الجهات العاملة في مطار بغداد وعكس صورة مشرقة وحضارية لبلدنا العراق بين مطارات العالم، بتاريخ 2022/1/3 تم إلقاء القبض على مسافر كان يروم السفر عبر الخطوط التركية المتوجهة الى الدنمارك و قد قدم جواز دنماركي الى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي الذين شكو به وارسلوه الى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والذي بدوره اكد بان الجواز الدنماركي مزور وغير اصولي".

واضافت انه "اجري اللازم واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتم احالته الى القضاء".

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