انطلاق مراسم احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في طهران

2022/01/03 | 14:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انطلقت، اليوم الاثنين، مراسم احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر في العاصمة الايرانية طهران.وقال مراسلنا، انه انطلقت قبل قليل مراسم احياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس، والشهيد القائد قاسم سليماني في العاصمة الايرانية طهران.وأضاف ان الضيوف المشاركين في مراسم احياء الذكرى هم رئيس المجلس الاعلى […]

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