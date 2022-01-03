طهران تضع ترمب على رأس قائمة المتهمين باغتيال سليماني

2022/01/03 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران أنها حددت مئة وخمسة وعشرين متهماً ضالعين في مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي قوله ان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب جاء على رأس القائمة التي أعدتها إيران للمتورطين بقتل سليماني فضلا عن أشخاص آخرين غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأميركية.وأكد غريب آبادي ان بلاده تهدف الى مشاركة الحكومة العراقية في تحقيق العدالة على حد تعبيره كونها بلد وقوع الحادث.

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