2022/01/03 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة العراقية من التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة، هيثم العبيدي إن عملية توعية المجتمع مستمرة منذ دخول الوباء وحتى الآن، ولكن ما زالـت دون المستوى المطلوب، موضحا أن عدد الملقحين تجاوز ثمانية ملايين.

فيما أشار الى ان نـسـبة الـفئـات المـستهـدفة التي تلقت التطعيم بشكل كامل ضد الفيروس وصلت الى تسعة بالمئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تحذر من التراخي وتؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تحذر من التراخي وتؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).