رئاسة الجمهورية تدعو إلى رص الصف الوطني بالتزامن مع التئام البرلمان

2022/01/03 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت رئاسة الجمهورية الى رص الصف الوطني والتكاتف من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي وقطع الطريق أمام محاولات العبث بالأمن والاستقرار بالتزامن مع التئام مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة جديدة

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان أهمية مواصلة طريق الإصلاح وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وترسيخ مرجعية الدولة بسيادة كاملة..



مبينة ان العراقيين تمكنوا من الانتصار على داعش بإرادتهم الصلبة وبدعم وإسناد من الجيران والأصدقاء والتحالف الدولي وبفتوى الجهاد الكفائي .وأكدت رئاسة الجمهورية ان شعوب وبلدان المنطقة لا تزال تواجه تحديات جمة مشتركة، تستوجب العمل على تخفيف التوترات والانتصار للغة الحوار والتلاقي

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