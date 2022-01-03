المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

2022/01/03 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت أكثر من مئة منظمة أهلية فلسطينية اليوم الإثنين، بإجراء انتخابات موحدة للهيئات المحلية، البلديات تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأكدت المنظمات في عريضة مشتركة، ضرورة استكمال الانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية، وتذليل الأطراف السياسية، بما فيها فتح وحماس، أيةعقبات إدارية أو قانونية لإتمام العملية الانتخابية في قطاع غزة.

وشددت على أن “التوافق على إجراء الانتخابات المحلية سيُعيد الأمل من جديد لقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني على طريق استكمالها بإجرائها لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة، وفق رؤية توافقية وديمقراطية وبما يضمن الشراكة في بنية النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات التمثيلية المختلفة”.

ومساء أمس الأحد، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة المقررة في مارس (أذار)المقبل.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إنها تلقت أمس رسالة من حركة حماس، عن موقفها من الانتخابات المحلية التي دارت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية، في الشهر الماضي.

وحسب اللجنة تضمنت رسالة حماس قضايا تتعلق بقانون الانتخابات، وتحديداً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر رئيس اللجنة حنا ناصر أن اللجنة تعتبر موقف حماس “يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن”.

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