وزير الدفاع يترأس جلسة مجلس الدفاع الأولى الخاصة بترقية الضباط

2022/01/03 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ترأس وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الاثنين، جلسة مجلس الدفاع الأولى للعام الحالي 2022 والخاصة بترقية الضباط.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "الوزير جمعة عناد سعدون ترأس في مقر الوزارة اليوم، جلسة مجلس الدفاع الأولى الخاصة بجدول ترقية ضباط الوزارة من مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني 2022".

وأضاف البيان، أن "الجلسة حضرها رئيس أركان الجيش والأمين العام للوزارة ومعاونو رئيس الأركان وقادة الأسلحة والصنوف".

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