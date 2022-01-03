بيان من رئاسة الجمهورية في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر

2022/01/03 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت رئاسة الجمهورية، الاثنين،

الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه

"في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد

قادة النصر، نائب رئ

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