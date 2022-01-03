الكاظمي يفصح عن ذمته المالية للعام الجاري

2022/01/03 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،

الإثنين، عن افصاح رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية لعام 2022.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أنه "كشفت دائرة الوقاية

في هيئة النزاهة

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