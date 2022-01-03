هجوم بطائرتين مسيرتين على مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد (صور)

2022/01/03 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض

مركز بغداد للدعم الدبلوماسي الذي يضم

قوات التحالف الدولي (قاعدة فيكتوري

سابقا) في مطار بغداد لهجوم بطائرتين

مسيرتين كُتب عليهما "عمليات ثأر

القادة".

وقال المصدر،

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