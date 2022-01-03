2022/01/03 | 14:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة العدل، الإفراج عن 630 نزيلاً خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من 2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطلاق سراح (630) نزيلاً خلال شهر كانون الأول الماضي لعام 2021".

وأضافت أنّ "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء أمام المحاكم".

وتابع البيان أن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء حرصًا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

اقرأ/ي أيضًا:

سياسي يكشف معلومات صادمة عن السجون: 56 ألف نزيل في العراق

كورونا في السجون..



دوافع سياسية لـ"التهويل" ومساع لإقرار قانون الأحكام البديلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح أكثر من 600 نزيل خلال شهر كانون الثاني من العام 2021) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح أكثر من 600 نزيل خلال شهر كانون الثاني من العام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).