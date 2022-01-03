2022/01/03 | 14:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wa_icqbO8BI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو مغيبي الصقلاوية يطالبون بالكشف عن مصير ابنائهم بعد مرور 7 أعوام) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو مغيبي الصقلاوية يطالبون بالكشف عن مصير ابنائهم بعد مرور 7 أعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).