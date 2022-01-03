مركز اقتصادي يكشف خسائر كبيرة لفنادق العاصمة بغداد للعام 2021

2022/01/03 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت ادارة المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن خسائر مالية كبيرة في فنادق العاصمة العراقية بغداد خلال عام 2021 ونسبة اشغال متدنية جدا لاتوازي اجور ورواتب العاملين فيها.

وبحسب استبيان اجراه المركز من خلال عدد من المقابلات مع مدراء فنادق القطاع المختلط في بغداد والذين اشتكوا من المشاكل التي تواجه عملهم ومنها الوضع العام في البلاد وماترافقه من احداث على مستوى الاقتصاد والامن وجائحة فايروس كورونا والتي اثرت بشكل كبير على عمل الفنادق وضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة السياحة العراقية في الالية المتبعة في العمل وأسباب متعددة منها قلة السواح العرب والاجانب وصعوبة دخولهم الى العراق بسبب اجراءات منح الفيزا والاجراءات الحكومية المتبعة.

ولفت ادارة الفنادق، بحسب المركز، الى "قلة الدعم من الدولة والحكومة العراقية في دعم الفنادق وتخفيف كاهلها بخصوص تخفيف الضرائب والكهرباء والماء والرسوم والاجور التي تستحصل من الفنادق خاص وان عدد كبير من الدول العربية والاجنبية في العالم وبسبب جائحة فايروس كورونا قد دعمت القطاع الفندقي لتلك الدول من خلال اعفاءات ضريبية متنوعة وقروض متعددة تهدف من خلالها الى تعزيز سوق العمل في قطاع الفنادق في دولهم".

وبين المركز بحسب ماذكره المدراء المفوضين للفنادق العاصمة بغداد قد جاءت نسب الاشغال في الفنادق كالتالي:

1.فندق بغداد الدوليجاء بسنة اشغال (%30) من مجموع (170) غرفة

2.فندق بابل روتاناجاء بنسة اشغال(24%) من مجموع (300) غرفة

3.فندق المنصورجاء بنسة اشغال (19 %) من مجموع (262) غرفة

4.فندق فلسطين

جاء بنسبة اشغال (10%)من مجموع (348) غرفة

كما ذكر المركز أنه "لم يحصل على احصائية فندق عشتار شيراتون لاسباب تتعلق بتغيير مدراء الفندق وعدم وجود احصائية رسمية لعام ٢٠٢١ الى الان".

وتابع أنه "لم يتسنى لنا اجراء مقابلة مع ادارة فندق الرشيد بسبب خصوصية الفندق من الناحية الامنية ووجود الفندق داخل المنطقة الخضراء حالت دون الوصول الى تصريح رسمي من الفندق بخصوص نسبة اشغال الفندق".

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