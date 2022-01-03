التقاعد تصدر قرارات بشأن احتساب مدة الفصل السياسي

2022/01/03 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

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قرارات احتساب مدة الفصل السياسي للمعينين على ملاك هيأة التقاعد الوطنية

بعد الأجتماع الذي عُقدَ بين السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية والسيد رئيس دائرة شؤون المفصولين السياسيين التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء و اعضاء اللجنة الفرعية في هيأة التقاعد الوطنية ،

حيث قامت الهيأة قسم أدارة الموارد البشرية برفع وجبة من القرارات الخاصة بالمفصولين السياسيين بعد اقرار موازنة 2022 الى وزارة المالية الدائرة الادارية والمالية / الموارد البشرية لغرض أستحصال موافقة معالي السيد وزير المالية وبمتابعة مباشرة من السيد رئيس الهيأة ورئيس دائرة المفصولين السياسيين واعضاء اللجنة في الهيأة وحسب الأسماء في القوائم أدناه وسيتم رفع باقي الوجبات تباعاً

هيأة التقاعد الوطنية

3 كانون الثاني 2022

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