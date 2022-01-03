تحذير من ضباب كثيف في 3 محافظات عراقية

2022/01/03 | 14:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، من ضباب كثيف في بغداد وصلاح الدين ونينوى فجر غد الثلاثاء.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (3 كانون الثاني 2022)، إن "السحب تندفع نحو مدن الفرات الاوسط والجنوب خلال الساعات القادمة مصحوبة بهطول زخات سريعة من الامطار في اماكن متفرقة تتلاشى ليلا، كذلك تتواجد السحب الممطرة في مناطق من مدن الشمال والشمال الشرقي وديالى مصحوبة بهطول زخات رعدية خفيفة من الامطار".

وتوقع، "نزول الثلوج على مرتفعات السليمانية واربيل "، موضحا انه "اعتبارا من يوم غد ولغاية بداية الاسبوع المقبل لاتوجد لدينا حالة جوية ممطرة ومتوقع خلال منتصف الاسبوع المقبل حالة جوية ممطرة".

واضاف عطية ، "الحذر فجر يوم الثلاثاء من ضباب كثيف يسود اجواء شمال بغداد وصلاح الدين وجنوب وشرق نينوى".

N.A

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