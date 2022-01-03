تصل الى الحبس.. عقوبات بحق صاحب العمل الممتنع عن سداد اشتراك عماله

2022/01/03 | 14:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت دائرة الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، دعوة للعاملين غير الحاصلين على هوية ضمان اجتماعي، فيما كشفت عن عقوبات تصل الى الحبس بحق صاحب العمل الممتنع عن سداد اشتراك عماله المضمونين.وقال مدير تفتيش العمل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي احمد تركي عبد علي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان “المادة 40 …

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عقوبات بحق صاحب العمل الممتنع عن سداد اشتراك عماله أولاً على النور نيوز.

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