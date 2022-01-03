2022/01/03 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وقال البنك في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الإعمام المرقم 1 في 2022/1/3 الخاص بالضوابط التي ستتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراء منظومات الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة ضمن موارد مبادرته من خلال المصارف".

وأضاف ان "المبادرة تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ أطلق البنك المركزي مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار"، مبيناً ان "لجنة التي رأسها نائب المحافظ ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يصدر ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يصدر ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).