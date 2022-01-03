2022/01/03 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الاثنين، من ضباب كثيف في بغداد وصلاح الدين ونينوى فجر غد الثلاثاء.وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك، اطلعت عليه وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها بغداد..



تحذير من ضباب كثيف في 3 محافظات عراقية المركز الخبري الوطني.

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