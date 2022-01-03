"سامسونغ" تزيح الستار عن جهاز تحكم للتلفزيون يشحن طاقته من "الراوتر"

2022/01/03 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن جهاز تحكم عن بعد (ريموت كونترول) جديد لها خاص بالتلفزيون، يستمد طاقته من ‏مصدر "غير مسبوق"، وهو جهاز "راوتر" الإنترنت.‏

ويستمد جهاز التحكم الجديد "إيكو ريموت" عن بعد طاقته من خلال تجميعه لموجات الراديو الخاصة بـ"الراوتر" ويحولها إلى طاقة له، وذلك ضمن خطة "سامسونغ" للحفاظ على البيئة، والاستغناء تدريجيا عن استخدام البطاريات التقليدية في أجهزتها، بحسب موقع "ذا فيرج".

وسبق لـ"سامسونغ" أن عرضت جاهز "ريموت كونترول" يعمل بالطاقة الشمسية لأجهزة التلفزيون في العام الماضي 2021.

وإلى جانب إمكانية شحنه عن طريق حصد الترددات الراديوية، فإن "إيكو ريموت" يمكن أن يستمد طاقته أيضا من الضوء الخارجي والداخلي، أو عبر منفذ "يو إس بي" للحصول على أسرع شحن.

وكانت "سامسونغ" أكدت في وقت سابق أن التبديل إلى أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن يتجنب 99 مليون بطارية مهملة على مدار 7 سنوات.

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