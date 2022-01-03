القضاء يصدق اعترافات 13 متهما في قضية جبلة

2022/01/03 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

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صدقت محكمة تحقيق الحلة اعترافات ثلاثة عشر متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في جبلة بمحافظة بابل مؤكدة أن التحقيقات الاولية تشير الى الحادث جنائي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات غير الصحيحة..



وأضاف ان سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل زوج ابنة المجني عليه نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين في دار المجني عليه ليتم مداهمة منزله من قبل الاجهزة الامنية.

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