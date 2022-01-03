التخطيط تستبعد إدراج مشاريع جديدة في موازنة العام الحالي

2022/01/03 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ادراج مشاريع جديدة ضمن موازنة العام الجاري.

وأكد الهنداوي ان ادراج مشاريع جديدة ضمن موازنة عام الفين واثنين وعشرين لن يكون سهلا في ظل وجود عدد كبير من المشاريع المستمرة مبينا ان التركيز سيكون على استمرار تنفيذ المشاريع الموجودة التي هي قيد التنفيذ وضمان تنفيذها والتي لا يقل عددها عن ستة آلاف مشروع في حين لفت الهنداوي الى ان تعافي اسعار النفط وتحقيق ايرادات جيدة سيغطي العجز وسينعكس ايجابا على الجانب الاستثماري في ضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية.

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