بينهم ترامب ودول.. إيران تحدد 125 متهماً ضالعين في قتل سليماني

2022/01/03 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها حددت

125 متهماً ضالعين في مقتل قائد فيلق

القدس السابق قاسم سليماني بغارة

أمريكية قبل عامين في مطار بغداد، على

رأسهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد

ترامب ودول لم تسمها.

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