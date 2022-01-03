الإفراج عن أكثر من 600 نزيل خلال الشهر الأخير من 2021

2022/01/03 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل العراقية، الإثنين،

الإفراج عن 630 نزيلاً خلال شهر كانون

الأول الماضي من 2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "دائرة الإصلاح العراقية

التابعة لوزارة العدل اطلقت سر

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