2022/01/03 | 15:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. وقفة احتجاجية لموظفي عقود مفوضية الانتخابات للمطالبة بتحويلهم إلى عقود تشغيلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4hD2cN9yQXw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. وقفة احتجاجية لموظفي عقود مفوضية الانتخابات للمطالبة بتحويلهم إلى عقود تشغيلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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