خروج أحد الطرق الرئيسة في دهوك عن الخدمة جراء كثافة الثلوج (صور)

2022/01/03 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة دهوك، الإثنين، خروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة، جراء كثافة الثلوج التي تساقطت على المحافظة.

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ونشرت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، (3 كانون الثاني 2022)، صوراً تابعها "ناس"، تبين كثافة الثلوج في الطريق الرابط بين ميركسور - بيران في محافظة دهوك، والتي أدت إلى خروجه عن الخدمة، ما دفع إلى استنفار الجهات المختصة لإزالة الثلوج عن طريق الآليات تحسباً لحصول حوادث مرورية.

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