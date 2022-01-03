2022/01/03 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تختلف الأحزاب والأطراف والنخب السودانية في رؤيتها للأوضاع في البلاد ونظرتها في مقاربة الأزمة في البلاد عقب استقالة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ولكن الكثير منهم متفقين على أن ما حدث سوف يزيد من تعقيدات المشهد السياسي المعقد أصلا، وإن كان البعض اعتبره بداية لانفراج الأزمة المستعصية.

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