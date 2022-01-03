الشيخ حمودي وقادة الحشد يصلون الى طهران لحضور تأبين قادة النصر

2022/01/03 | 15:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، مع مجموعة من قيادات الحشد الشعبي الى العاصمة الايرانية طهران، للمشاركة في مراسيم احياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للشيخ حمودي، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، وصل مع وفد كبير يتصدره السيد […]

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