البنك المركزي يصدر ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

2022/01/03 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، الاثنين، ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وذكر المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "ووقّع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف الإعمام المرقم 1 في 2022/1/3 الخاص بالضوابط التي ستتيح للمواطنين والمؤسسات المختلفة شراء منظومات الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة ضمن موارد مبادرته من خلال المصارف".

وأضاف البيان، "وتأتي هذه المبادرة، انسجاماً مع توجهات الدولة للالتزام بمقررات مؤتمر باريس للمناخ، إذ أطلق البنك المركزي مبادرته للتحول إلى الطاقة النظيفة ضمن هذا الإطار، حيث تشكلت لجنة رأسها نائب المحافظ، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من الخبراء والمستثمرين".

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