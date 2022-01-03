2022/01/03 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحصلت وكالة (بغداد اليوم) على فيديو يظهر فيه زيف المشاريع في محافظة البصرة.حيث ظهر في الفيديو تخسفات في احد الشوارع محافظة البصرة الذي تم اكساءه خلال الاسبوع الماضي .وتعاني عدد كبير من شوارع المحافظة الى مثل هكذا مشاريع سيئة الصيت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدر بالمال العام ومشاريع وهمية.. مشروع حيوي بالبصرة لم يدم اسبوعاً حتى بان فساده!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدر بالمال العام ومشاريع وهمية.. مشروع حيوي بالبصرة لم يدم اسبوعاً حتى بان فساده!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).