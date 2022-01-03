رسمياً.. سون أفضل لاعب في آسيا

2022/01/03 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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توج اللاعب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم توتنهام الإنجليزي، بجائزة أفل لاعب في آسيا خلال العام 2021 وللمؤة الخامسة على التوالي.

وقدم سون مستوى وأداء مميز طيلة العام الماضي مع ناديه الإنجليزي وسجل 17 هدف فيجميع المسابقات، وساعد منتخب بلاده بالتأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

ونجح النجم الكوري الجنوبي بتسجيل 4 أهداف خلال 8 مباريات مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات مونديال العالم في قطر 2022.

وتعتبر هذه الجائزة هي الخامسة على التوالي للنجم المتألق هيونغ مين سو والمرة السابعة في تاريخه من أصل 9 مرات حيث بدأ تقديمها في عام 2013.

وجاء ترتيب الأفضل في آسيا كالتالي:

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام الإنجليزي) في المرتبة الأولى بعدد نقاط 242 نقطة.

الإيراني آزمون ساردار (زينيت الروسي) في المرتبة الثانية بعدد نقاط 111 نقطة.

الإيراني مهدي تاريمي (بورتو البرتغالي) في المرتبة الثالثة بعدد نقاط 90 نقطة.

السعودي سالم الدوسري (الهلال السعودي) في المرتبة الرابعة بعدد نقاط 74 نقطة.

الياباني تاكيهيرو تومياسو (آرسنال الإنجليزي) في المرتبة الخامسة بعدد نقاط 50 نقطة.

كيوجيو فروهاشي "36 نقطة".

أكرم عفيف "23 نقطة".

سلمان الفرج "19 نقطة".

هوانج هي تشان "19 نقطة".

إلدور شموردوف "18 نقطة".

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