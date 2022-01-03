مجلس الوزراء يُقرّ زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية

2022/01/03 | 15:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافق مجلس الوزراء العراقي، على زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية المقرّة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس أموال الشركة من 15 مليار دينار ليكون 60 مليار دينار.وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه ذلك جاء استنادا إلى أحكام المادة 10 من …

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