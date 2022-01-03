وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة للإخوة في إيران في حال تجاوبت لمعالجة هموم المنطقة

2022/01/03 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من العاصمة الأردنية عمّان، الاثنين، عقب مباحثات أردنية سعودية مشتركة، بأن "أياديهما كعرب ممدودة للإخوة في إيران في حال تجاوبوا معهم لمعالجة الهموم العربية فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة".

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