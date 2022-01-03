تَأْصيلُ عِبارَتَي اَلْدحَيِّ وَاَلْدحْيَةِ - الياس خليل نصرالله

2022/01/03 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله مَدْخَلٌالتَّأْصيلُ (التَّأْثِيلُ) هوَ إِرْجاعُ مَوْضوعِ البَحْثِ إِلَى أُصولِهِ، والِاسْتِنادُ إِلَى جُذورِهِ المُوَثَّقَةِ وَاَلْمُتَرابِطَةِ.



وَيُمْكِنُ أَنْ يَكونَ الأَصْلُ مُسْتَمِدًّا مِنْ مَدْلولاتٍ تَعودُ إِلَى الْمَاضِي السَّحِيقِ، أَوْ مِنْ مَوْروثٍ ثَقافيٍّ، أَوْ اسْتِدْلالٍ مَنْطِقيٍّ.وَاَلْتَأْصيلُ هوَ البَحْثُ والْمَعْرِفَةُ لِلْجُذُورِ، لِيَتَسَنَّى لَنَا الوُصولُ إِلَى النّ ......





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