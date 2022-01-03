أزمة العقل وضرورة الثورة - سعود سالم

2022/01/03 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم إن الكثير من الإشكاليات المطروحة على الساحة الفكرية والسياسية، من إشكالية الشعر والنصوص الأولية والجانبية، إلى إشكاليات الخلق والإبداع والخيال والواقع، إلى إشكاليات التراث والأصالة والمعاصرة والهوية الثقافية أو التاريخية، إلى إشكالية الأزمة ذاتها، تبدو بعد هذه المحاولات اليائسة لفك الحصار والتي دامت ما يقارب الخمسين عاما الآن من قبل النخبة المثقفة والواعية، تبدو هذه الإشكاليات وكأنها قضايا مفتعلة، ......





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