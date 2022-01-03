رئيس هيئة النزاهة يفصح عن ذمته المالية للعام 2022

2022/01/03 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي عن ذمَّته الماليَّة للعام الفين واثنين وعشرين.وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان انَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس هيئة النزاهة ليكون أول المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المستقلة.وأشار البيان الى افصاح نائب رئيس الهيئة مظهر تركي وجميع المديرين العامين فيها عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري.

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