الأعرجي: الحكومة الأمريكية كانت تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

2022/01/03 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، ان الحكومة الأمريكية السابقة كانت تريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مستشار الأمن القومي، استقبل، اليوم، السفير الفرنسي في بغداد أريك شوفالييه، وبحث الجانبين آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، كما جرى استعراض …

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