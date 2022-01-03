أميركا تنظر بقلق إلى ماضي الأيام الآتية

2022/01/03 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف يوم الخميس، السادس من يناير الذكرى الأولى لاجتياح مبنى الكابيتول من قبل مئات المتطرفين والعنصريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، في أخطر تحد سافر للديمقراطية الأميركية ومفهوم الانتخابات النزيهة منذ الحرب الأهلية قبل أكثر من قرن ونصف.

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