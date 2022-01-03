2022/01/03 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر محلي، اليوم الأثنين، بوفاة طفلة صغيرة بسبب برودة الطقس في نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بسبب البرودة الشديدة في ناحية الحمام العليل، (27 كم جنوب شرق مدينة الموصل مركز المحافظة) توفيت طفلة صغيرة من عائلة نازحة تقيم في مسجد مهجور بالناحية".

وأضاف أن "هذه العائلة لاتمتلك وقوداً للتدفئة وهي في اوضاع مأساوية صعبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة طفلة بسبب درجات الحرارة المنخفضة في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة طفلة بسبب درجات الحرارة المنخفضة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).