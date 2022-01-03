2022/01/03 | 16:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شرطة الغابات في السليمانية تعتقل ٨٨٩ شخصاً خلال العام المنصرم لتجاوزهم على البيئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 83HtnCnV1NQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شرطة الغابات في السليمانية تعتقل ٨٨٩ شخصاً خلال العام المنصرم لتجاوزهم على البيئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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