2022/01/03 | 16:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إندلع، اليوم الاثنين، حريق في محل ملابس داخل سوق البصرة القديمة.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارزها في مركز شهداء العراق بمحافظة البصرة، أخمدت حادث حريق اندلع بمحل لبيع الملابس القديمة ( البالة ) داخل سوق البصرة القديمة، بسبب تماس كهربائي داخلي.وأشارت الى ان …

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