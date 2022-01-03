2022/01/03 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمشروعات صندوق إعمار محافظة ذي قار.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لمشروع صندوق اعمار ذي قار المركز الخبري الوطني.

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