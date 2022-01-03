الأعرجي: الإرادة الأميركية السابقة كانت تريد جعل العراق ساحة

2022/01/03 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرفض أن تكون أراضيه ساحة للتجسس على جيرانه.

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