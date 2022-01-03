شاهد كيف التهمت حرائق هائلة قرية أمريكية بأكملها

2022/01/03 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، التهمت حرائق هائلة مئات المنازل السكنية، وأظهرت مشاهد جانبًا من الكارثة التي حلت بالمنطقة، وقال عمدة المقاطعة، إن مهمة البحث صعبة في منطقة الحريق، خاصة بالنظر إلى الحطام الهائل والدمار، حيث تحولت المنازل إلى رماد، بعضها كان مغطى بحوالي ثماني بوصات من الثلج في بعض الأماكن، ويشير المسؤولون أيضًا إلى أن شخصين مفقودين من بين 35 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة.

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