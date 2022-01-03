رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا: التهديدات والمحاكم فرضت تأجيل الانتخابات

2022/01/03 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إن 3 عناصر دفعتها إلى إعلان القوة القاهرة، وتأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وقال السائح في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، إن “أول تلك العناصر هي الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة”، ووفقاً لما ذكرت صحيفة الوسط الليبية.

وأضاف “لا تستطيع المفوضية تجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها”.

وتابع السايح “وأخيراً التهديدات التي تلقتها المفوضية وتتمثل في محاولة اقتحامها، والرسائل التي وصلتنا بأنه عند صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، أو المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.

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